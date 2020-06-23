شاهد مفاجأة أبناء عابد فهد لوالدهم في عيد الأب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

جهز نجلا الفنان عابد فهد لوالدهما حفل مفاجئ احتفالاً بعيد الأب، وقد حرص النجم السوري على مشاركة متابعيه بصور مميزة من أجواء الحفل.

عابد ظهر في الصور يتوسط نجليه «تيم وليونا» أمام قالب كيك، وكان لافتاً الأجواء الحميمية العفوية التي غلفت الأسرة، وقد انهال النجم السوري على نجليه بالأحضان والقبلات، معرباً عن سعادته بالحفل، كما ارفق الصور بتعليق كتب فيه: «زية ليونا تيمي ايام حلوة ومستقبل رائع انشالله والى كل الاصدقاء الاباء ينعاد عليكم بالفرح ونجاح الاولاد الله يبعتهم ايام حلوة».

يُذكر أن عابد فهد احتفل بزفافه على الإعلامية السورية زينة يازجي عام 2002 بعد قصة حب قوية جمعتهما، وقد أثمر زواجهما عن «تيم وليونا».

من ناحية أخرى، تألق عابد فهد في المارثون الرمضاني بمسلسل «هوس» الذي شارك في بطولته أمام هبة طوجي، كارمن لبّس ويوسف حدّاد وغريس قبيلي وغيرهم، كتابة وسيناريو وحوار ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي، بالإضافة لمسلسل «الساحر» الذي شارك عابد في بطولته أمام ستيفاني صليبا، عبدالهادي الصباغ، محمد حداقي، رشا بلال، وغيرهم، والعمل من تأليف سلام كسيري، وإخراج محمد لطفي.