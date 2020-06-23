عبدالرحيم كمال يستعد لمشروع غنائي صوفي

بدأ السيناريست والكاتب المصري عبدالرحيم كمال في كتابة مشروع غنائي موسيقي صوفي استعدادا لطرحه قريبا.



وكان عبدالرحيم أطلق بعض أغاني المشروع منها "بينا وبين ربنا مواعيد"، و"كله منه"، و"إنت مين"، وسيواصل طرح الأغاني ليعلن بعدها عن العمل الموسيقي الكبير.

الأغاني تلحين محمد عبدالحميد وغناء المطرب الشاب تامر نجاح.

على صعيد آخر ينتظر عبدالرحيم كمال استكمال تصوير مسلسله الجديد "القاهرة كابول" المقرر عرضه في رمضان المقبل والذي يخرجه حسام علي وبطولة خالد الصاوي وطارق لطفي وفتحي عبدالوهاب.