حليمة الشرباصيالثلاثاء 2020/6/23 06:52 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شبكة نتفليكس عن إنتاجها جزء ثان من فيلم الأنيميشن الناجح Chicken Run (هروب الدجاج)، وذلك بعد 20 عاماً على طرح الجزء الأول.
وحقق الجزء الأول من "هروب الدجاج" نجاحاً غير مسبوق عند طرحه عام 2000، إذ أصبح الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ أفلام الأنيميشن.
واحتفلت نتفليكس بذكرى مرور 20 عاماً على طرح الفيلم من خلال الإعلان عن بدء تصوير الجزء الثاني منه العام المقبل.
وشارك في الجزء الأول ميل جيبسون (روكي) وجوليا صوالحة (جينجر)، اللذان قادا عملية هروب الدجاج من مزرعة السيد تويدي قبل إقامة الأخير حفل عشاء دجاج لمعارفه.
ومن المتوقع أن يدور الجزء الثاني حول حياة الدجاج روكي وجينجر بعد هروبهما لملاذ آمن يخلو من البشر، وتربيتهما ابنة صغيرة تدعى مولي، قبل أن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب بمواجهة تحد جديد.
ترشح الجزء الأول لجائزتي بافتا وجولدن جلوب، وعبر الجمهور عن سعادته بعودة السلسلة الشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 20 عاما.. عودة فيلم الأنيميشن "هروب الدجاج" بجزء ثان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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