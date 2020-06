براد بيت يعترف: "أحب أفلامي إلى قلبي أفشلها"

كشف الممثل الأمريكي براد بيت، أن أفضل أفلامه بالنسبة إليه، مُنيت بفشل ذريع في شباك التذاكر الأمريكي.

وأوضح الممثل الفائز بالأوسكار، في حديث لموقع "شييت شييت" الأمريكي، أن بداية حياته العملية شهدت حصره في أدوار الفتى الرومانسي الوسيم؛ لذلك قرر القبول بفيلم الإثارة والجريمة "Kalifornia – كاليفورنيا".

وذكر "بيت" أن فيلم "كاليفورنيا" الذي لعب فيه دور مريض نفسي وقاتل كان أول فيلم مختلف يقوم به في مسيرته الفنية، ولذلك يحمل له أهمية خاصة، رغم فشله في شباك التذاكر.





وقال "بيت" إنه لم يحب فيلم "Troy – تروي" كثيرًا، لأنه لم يركز على القصة وإنما على الدور البطولي للشخصية، وهو ما جعله يركز فيما بعد على جودة الأفلام التي يشارك فيها.

وأشار إلى أن فيلمه المفضل على الإطلاق كان "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford - اغتيال جيسي جيمس من قبل الجبان روبرت فورد".

وتابع: "اتصلت بمخرج الفيلم أندرو دومينيك وعبرت له آنذاك عن رغبتي في العمل معه، وبالفعل عرض عليّ الفيلم وانتهى بنا الأمر لتنفيذه، إلا أنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا، ربما شاهده 10 أشخاص فقط".