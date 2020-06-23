لمحبي محمد عساف.. إليكم هذا الخبر

احتفل الفنان محمد عساف بالذكرى السابعة على فوزه بلقب الموسم الثاني من برنامج المواهب اراب آيدول في 22 من عام 2013 في بيروت.

بهذه المناسبة، تلفى عساف آلاف الرسائل المتمنية له النجاح والاستمرارية في مجال الفن.

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وطرح نجم أراب آيدول بعد فوزه باللقب عشرات الأعمال المنفردة وثلاثة ألبومات “الغربة”، “عساف”، “ما وحشناك”، بالاضافة الى احيائه عشرات الحفلات والمهرجانات وجولات فنية في مختلف الدول.

آخر أعمال محمد عساف أغنية “دلع دلعونا” من انتاج شركة بلاتينوم ريكوردز. الأغنية إيقاعية تناسب أجواء السهرات والحفلات، كما أضفت جوًا من البهجة والفرحة بلحنها وتوزيعها المميزين وهي من كلمات والحان رزق الجوجو، توزيع وهندسة صوتية محمد خيرة وإشراف فني أنس النجار.

من جهة أخرى، دخل محمد عساف قائمة الترشيحات للمنافسة على لقب أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، حيث تنافس الى جانب كبار النجوم الذين دخلوا القائمة من حول العالم أمثال براد بيت، كريستيانو رونالدو، جان يمان، ظافر العابدين وغيرهم.