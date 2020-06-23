جاستن بيبر والظهور الأول له بعد مزاعم الاعتداء الجنسي على امرأة

Jun 23, 2020
لاحقت عدسات الكاميرات مغني البوب جاستن بيبر في لوس انجلوس وذلك أحدث ظهور له بعد مزاعم امرأة اتهمته بالاعتداء عليها جنسيًا عام 2014.
شوهد “بيبر” وهو يتحدث عبر الهاتف في الوقت الذي نفى فيه مزاعم امرأة اتهمته بالاعتداء عليها جنسيًا عام 2014 مقدمًا أدلة قال إنها تثبت أن من المستحيل وجوده في فندق بولاية تكساس الأميركية زعمت المرأة بأنه مسرح الحادث.
وقال المغني الكندي (26 عاما) في سلسلة تغريدات مطولة على تويتر يوم الأحد ”هذه القصة غير حقيقية“ مضيفا أنه سيتخذ إجراء قضائيًا. وقال بيبر ”هذه القصة مستحيلة وفقا للواقع ولذلك سأعمل مع تويتر والسلطات لاتخاذ إجراء قانوني“.
وكانت امرأة تدعى دانييل اتهمت بيبر على تويتر يوم السبت بالاعتداء الجنسي. وقالت المرأة إنه اعتدى عليها في فندق بمدينة أوستن في ولاية تكساس يوم التاسع من مارس آذار 2014 بعد وصوله فجأة لحضور مهرجان موسيقي.
وقدم بيبر يوم الأحد فواتير فندق ورسائل بريد الكتروني وتقارير إخبارية قال إنها تثبت أنه كان يقيم مع صديقته آنذاك سيلينا غوميز وأصدقاء آخرين في مواقع مختلفة بأوستن في يوم الاعتداء المزعوم.
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