محمود حميدة يستمتع بوقته بالبحر فى واحة سيوة

شارك الفنان الكبير محمود حميدة، جمهوره ومتابعيه عبر موقع "فيس بوك"، بصور جديدة له وهو يستمتع بوقته داخل المياة خلال تواجده حاليا فى واحة سيوة.

وكان نشر أمس صور له مرتديًا فيها جلباب بلدى وعمامة، ويقف وسط الصحراء وفى الخلفية يزين النخيل الأخضر بجذوعه المتفرعة المساحات الصفراء الواسعة للصحارى المصرية، وكتب حميدة فى تعليقه على الصورة، "أيوه يا إيوه أنا رايح سيوه.. وطن البراءات الطفولية والشقاوات ألفين شمعه بألفين وات".

يأتى هذا بعد تعبيره عن اشتياقه للتجمعات ولم الشمل مع الأصدقاء والمقربين، وذلك فى ظل العزل المنزلى الذى مازالت تعيشه مصر للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشر محمود حميدة، حينها، صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، وهو يقف بمفرده فى الظلام بينما ينعكس على وجهه ضوء خافت للشمس.

وفى تعبيره عن الوحدة واشتياقه للونس واللمة مرة أخرى، كتب محمود حميدة، تعليقًا على الصورة: "كلمة أنا ما تحلاش إلا بدفا الجماعة.. زى لمّا تخبط على باب الحبايب ويسألوا: مين؟.. تقول "أنا".. ويعرفوك من حسك".

ويشار إلى أن الفنانة القديرة سمية الألفى وابنها أحمد الفيشاوى، كانا قد استقبلا، النجم الكبير محمود حميدة فى زيارة ‏لمنزلهما، ونشر حميدة - حينها - الصور عبر حسابه على إنستجرام معلقا: "ربنا ما يحرمنى هذا اللقاء ‏طول ما أنا عايش أيتها الأم العظيمة"‏.

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وكان النجم محمود حميدة قد استعاد ذكرياته مع النجم الراحل فاروق الفيشاوى بصورة فى فترة ‏شبابهما من مشاركتهما فى أحد الأفلام، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "لما كنا صغيرين".‏

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