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شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة عارمة تغمر المسرحيين بعد قرار عودة النشاط المسرحي .. وهذا رد فعلهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غياب المسرح لمدة أربعة شهور بسبب جائحة كورونا التي أصيبت العالم ، حلت فرحة عارمة علي المسرحيين فى مصر عقب قرار رئيس الوزراء بعودة المسرح مرة أخرى للعمل بدءا من السبت المقبل الموافق ٢٧ من يونيو بنسبة ٢٥ ٪ ، فكيف سيتعامل المسرحيين مع هذا القرار لتعود المسارح تنير مرة أخرى.
قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، بالفعل هناك فرحة عارمة فى الوسط الفنى كله بسبب هذا القرار ، وقد وجهتنا الوزيرة منذ فترة في كيفية الإستعداد لفتح المسارح ، فقد أخذنا كل الاحتياطات اللازمة في مسارح البيت الفنى كافة وقمنا بتحديد نسبة المشاهدة ب٢٥ ٪ من كل مسرح وحددنا المقاعد التى ستستخدم بحيث يكون بين كل مقعد وأخر حوالى ٢ متر ، وبعد وضع التصور وافقت عليه وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم ، وسنبدأ فى التجهيز للعروض التي قد توقفت من قبل كما سيتم رش المسرح بعد كل حفلة للتطهير، وسنراعى أيضا المسافات بين الجمهور على شباك التذاكر ووفرنا مسدسات قياس الحرارة كما ستصل بوابات التعقيم الخاصة بكل مسرح خلال أيام ، وبكل تلك الإحترازات نكون جاهزين لفتح مسارحنا .
اسماعيل مختار
ومن جانبه أكد المخرج ناصر عبد المنعم ، أن هذا القرار قرار إيجابى وسيستطيع القائمين على المسرح تحقيق شروط فتح المسارح لأننا فى البيت الفنى للمسرح نتعامل مع جهة إحترافيه وقادرة على تنفيذ تلك القرار ، فالمسارح مغلقة منذ أربعة أشهر وجميع العاملين فيها متعطشين لعودتها مرة أخرى، وكانت دكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد بدأت فى تجهيز مسارح مفتوحة في دار الاوبرا المصرية وغيرها من المواقع بجانب مسارح أون لاين ، لذلك أعتقد أننا سنبدأ في المسارح المفتوحة لسهولة فرض الاحترازات فيها ومن ثم المسارح المغلقة .
وأضاف أستعد الأن لبدء بروفات العرض المسرحى "جنان في جنان" عن بديع خيري ونجيب الريحاني من إنتاج مسرح الغد وكان من المفترض أن يكون عرض أون لاين وسيعرض بالفعل عبر قناة وزارة الثقافة ومن ثم سيعرض للجمهور على خشبة
مسرح الغد .
ناصر عبد المنعم
وقال المخرج سامح مجاهد مدير مسرح الغد ، العودة للمسرح شيء رائع وكثيرا ماتمنيناه ، وأعتقد أن كل مدير مسرح سيعمل على أخد كل الإحتياطات الواجبة وسنقوم بدورنا وننفذ جميع الشروط ، وعن الخطة قال سنستأنف عرض " جنة الهنا " من تأليف صفاء البيلى وإخراج محمد صابر ، وبطولة كلا من سامية عاطف وريم أحمد بمشاركة الفنان أحمد الشريف ، وهذا العرض يحتوي علي عدد قليل من المشاركين مما سيجعل الأمر سهلا لأخذ كافة الاحتياطات ومن المفترض أن يعرض في منتصف شهر يوليو ، ومن الممكن ان نفتح المسرح بإعادة عرض " الحادثة " من تأليف لينين الرملي كنوع من أنواع الإحتفاء به بعد حصوله علي جائزة الدولة، "الارض" بطولة ياسمين سمير ، وريهام ابو بكر ؛ و مصطفي منصور . واخراج عمرو حسان .
المخرج المسرحى سامح مجاهد
وأكد الكاتب والمخرج شاذلى فرح أن رجوع كلا من المسارح والسينمات قرار مهم ، فنحن لابد ان نواجه الوباء ، مع اخذ مزيد من الاحتياطات من جانب القائمين علي المسرح وكذلك المشاهدين وتراعى عدم وجود تدافع علي الابواب او شباك التذاكر كما كنا نرى من قبل ، فالوباء قادرعلى تحريك كتاب الدراما والمسرح ليشتبكوا معه وينتجوا كتابات رائعة أما كوميدية أو تراجيدية ، ففي النهاية نحن نعى جيدا إن الانسان يمربالكثير من الصراعات مع الطبيعة ولابد أن ينتصر بوعيه .
شاذلى فرج
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