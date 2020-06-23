شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة عارمة تغمر المسرحيين بعد قرار عودة النشاط المسرحي .. وهذا رد فعلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غياب المسرح لمدة أربعة شهور بسبب جائحة كورونا التي أصيبت العالم ، حلت فرحة عارمة علي المسرحيين فى مصر عقب قرار رئيس الوزراء بعودة المسرح مرة أخرى للعمل بدءا من السبت المقبل الموافق ٢٧ من يونيو بنسبة ٢٥ ٪؜ ، فكيف سيتعامل المسرحيين مع هذا القرار لتعود المسارح تنير مرة أخرى.

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، بالفعل هناك فرحة عارمة فى الوسط الفنى كله بسبب هذا القرار ، وقد وجهتنا الوزيرة منذ فترة في كيفية الإستعداد لفتح المسارح ، فقد أخذنا كل الاحتياطات اللازمة في مسارح البيت الفنى كافة وقمنا بتحديد نسبة المشاهدة ب٢٥ ٪؜ من كل مسرح وحددنا المقاعد التى ستستخدم بحيث يكون بين كل مقعد وأخر حوالى ٢ متر ، وبعد وضع التصور وافقت عليه وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم ، وسنبدأ فى التجهيز للعروض التي قد توقفت من قبل كما سيتم رش المسرح بعد كل حفلة للتطهير، وسنراعى أيضا المسافات بين الجمهور على شباك التذاكر ووفرنا مسدسات قياس الحرارة كما ستصل بوابات التعقيم الخاصة بكل مسرح خلال أيام ، وبكل تلك الإحترازات نكون جاهزين لفتح مسارحنا .