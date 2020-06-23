شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. آسر ياسين ووالدته يلعبان كالأطفال فى أحد المتاجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع النجم آسر ياسين، ذكريات التسوق مع والدته، عبر حسابه على خاصية ستورى إنستجرام، وظهرت والدته وهى كلها حيوية ونشاط وبشخصيتها المرحه، وكانت تسيربرفقته في أحد المتاجر الكبرى ويقومان بالتسوق ثم وقفت على عربة التسوق وبدأت باللعب كالأطفال، وتم تداول الفيديو بكثرة على السوشيال ميديا، وتغزل المدونين فى والده آسر ياسين وأنها مازلت تتمتع بروحها المرحه كالأطفال.

آخر أعمال الفنان آسر ياسين مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من نيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

أحداث "بـ100 وش"، كانت محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021 لكن المخرجة كاملة أبو ذكري صرحت بإنها ستتوقف عن الاخراج موقتا ولا توجد النية حتى الآن لعمل جزء ثاني من المسلسل.

وانتهت الأحداث بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.