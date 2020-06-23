شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة شعور الين دي جينريس بالغيرة من بورتيا دي روسي بعد نجاح برنامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل شعرت الين دي جينريس بالغيرة من بورتيا دي روسي بعد نجاح برنامجها؟ تساؤل انتشر بين محبي المذيعة الشهيرة البالغة من العمر (62 عاما) فقد زعم أحد المواقع أن علاقة إلين ليست على ما يرام مع زوجتها التي كرست كل وقتها خلال فترة الحجر المنزلي لتحقيق نجاح كبير بتقديمها برنامج خاص بالطهي.

وأكد موقع "جوسيب كوب" أنها شائعة سخيفة والحقيقة الوحيدة في هذه القصة هي أن بورتيا طباخة ماهرة استخدمت مهاراتها بفترة الحجر المنزلي وفي الحقيقة أن ألين تسعي لدعمها بشتي الطرق تظهر معها أيضا في بعض الحلقات، وأشار الموقع أن الين وبورتيا دائما محط تركيز الشائعات بين وجود خلافات وانفصال لكن في الحقيقة تظهرا مع أو تعيشا حياة مستقرة .

بدأت الشائعة بنشر موقع "جلوب" أن بورتيا دي روسي قررت أن تستخدم هوايتها في الطهي لتحوله لشيء مربح بالنسبة لها وهو ما جعل الين تشعر بالغيرة و تحولت علاقتهما الزوجية لعلاقة فوضوية ومضطربة بنسبة كبيرة وخاصة أن بورتيا نالت الكثير من التركيز والاستحسان وهو ما اشعل الغيرة في نفس الين.

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ولأن بورتيا تعلم جيدا مدي موهبتها في الطهي فهي الآن تستعرضها بقوة ، ولدي بورتيا طريقة لطيفة للتنقل في المطبخ، حتى عندما ترتكب أخطاء تقوم بتصحيحها علي الفور وبشكل مناسب وغير مزعج للمشاهدين .

و أشار مصدر للموقع مؤكدا أن الين تفضل أن تركز بورتيا دي روسي في مهام المنزل، وهو ما جعل بورتيا دي روسي تشعر أن الين "غير عادلة".