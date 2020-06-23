شكرا لقرائتكم خبر عن رأي الشارع.. ماذا قالت الجماهير عن تأدية محمد رمضان لشخصية "أحمد زكي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار إعلان الفنان محمد رمضان تجسيده قصة حياة الفنان الراحل الكبير أحمد ذكي في مسلسله القادم الامبراطور في رمضان 2021، حالة جدل كبيرة بين جمهور الفنان الكبير أحمد زكي، وهنا نرصد رأي الجمهور في قرار الفنان محمد رمضان. Advertisements وعبر محمد رمضان عن سعادته الكبيرة بذلك الدور الذي يعتبره تحقيقا لحلم من أحلامه. يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.

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