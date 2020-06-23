شكرا لقرائتكم خبر عن السبكى يعلن عن موعد طرح صاحب المقام: "لو خفت مين هيقف جنب صناعة السينما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المنتج أحمد السبكي عن طرح فيلمه الجديد "صاحب المقام"، للنجمة يسرا خلال الأيام المقبلة وتحديداً قبل حلول عيد الأضحى المقبل، وذلك في أول رد فعل على قرار رئيس الحكومة المصرية المهندس مصطفى مدبولي بإعادة فتح دور العرض السينمائية بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 27 يونيو بطاقة استيعابية 25 %.

وأكد أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، أنه يعمل حالياً على مونتاج ومكساج الفيلم استعداداً لعرضه قبل حلول عيد الأضحى، مضيفاً أنه لا يخشى من طرح الفيلم فى هذا التوقيت قائلاً:" لو خفت من سيقف جانب صناعة السينما؟ وإذا تراجعت وغيرى تراجع من فكرة عرض أعماله في هذا التوقيت من سيقف بجانب غرفة صناعة السينما؟". مشيراً إلى أنه وقت ثورة 25 يناير كان هو المنتج الوحيد الذى كان يعرض أعمال فنيه له في توقيت صعب للوقوف جانب غرفة صناعة السينما وتشغيل الحركة الفنية.

وأوضح السبكى أن وقت عرض فيلم "قلب الأسد" للنجم محمد رمضان كانت السينمات تغلق من 9 مساء وكان يعمل بـ 6 أيام فقط، مؤكدً أن قرار عودة السينمات بنسبة 25 % لم يستمر غير أسبوعين وفى الأسبوعين الأخريين ستكون 50 % وبعدها نعود للحياة الطبيعية، مشدداً على الوقوف بجانب غرفة صناعة السينما.

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وكانت السينمات قد أغلقت ضمن قرارات الحكومة المصرية نهاية شهر مارس الماضي بعد انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقف الكثير من الأفلام التي كان مفترض أن يتم عرضها في موسم عيد الفطر الماضى بسبب غلق السينمات حتى قرر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولى بفتح دور العرض بدءا من السبت المقبل بنسبة 25 % مع إجراءات الوقاية اللازمة.

فيلم "صاحب المقام"، بطولة النجمة يسرا آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

تظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث، خاصة وأن جد اسر ياسين ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، حيث أن آسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهم فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.