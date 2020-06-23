شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تتصدر بوستر جديد لمسلسل "شديد الخطورة".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت الفنانة ريم مصطفى لمسلسلها الجديد "شديد الخطورة" وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق عرضه على منصة watch it الرقمية التي تبدأ عرض أولى الحلقات الأربعاء الموافق الأول من يوليو المقبل، حيث كشفت ريم عن بوستر جديد للعمل تتصدره بمفردها على صفحاتها بفيس بوك وانستجرام.

"شديد الخطورة" مقررتقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.



ريم مصطفى على بوستر ثانى لشديد الخطورة

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وكانت ريم مصطفى قد صرحت منذ أيام بأنها قررت خوض تجربة "شديد الخطورة" تحدياً لنفسها خاصة كأول ممثلة تقدم أكشن حقيقى، مضيفة أنها قدمت كافة المشاهد بدون الاستعانة بدوبلير رغم وجود مشاهد خطرة بالفعل على حسب وصفها مشددة على أن التجربة رغم صعوبتها إلا أنها كانت ممتعة بالنسبة لها وتعتبرها اختبار كبير لها خلال لون جديد تقدم للمرة الأولى.

آخرأعمال ريم مصطفى ظهورها كضيفة شرف بـ 4 مشاهد فقط فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.