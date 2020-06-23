شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس:"حتى لو الطيران فتح هفضل بالبيت ولا أعرض حياة عيلتى للخطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ميريام فارس، الرد على سؤال إحدى المتابعات عن البلد التي تفضل السفر لها بعد عودة الطيران مرة أخرى، قائلة لها :" هتسافرى فين أول ما المطار يفتح ولا بتفضلى متسفريش دلوقتى ابدا".

لترد عليها ميريام فارس، قائلة:" اكيد ما رح سافر وما رح عرّض حالي ولا عيلتي للخطر.. وبتمنى على كل شخص واقف شغلوا مثلنا ومش مضطر يداوم، انو وبمبادرة شخصية يضل ملتزم بالبيت حفاظاً على صحته وصحة كل اللي حوليه خليك بالبيت".



ميريام فارس

وكانت الفنانة اللبنانية قد احتفلت بعيد ميلادها الـ37، فى منزلها بطريقة مختلفة هذا العام بسبب فيروس كورونا، حيث زينت تورتة عيد الميلاد بزجاجة كحول، كما أضافت كمامات للبلالين الضخمة التى وضعتها للاحتفال، حيث نشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "الاحتفال بعيد ميلادى.. خليك بالبيت".

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وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، قررت استغلال فترة الحجر الصحى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتحضير الكعك والمعمول، ونشرت ميريام مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، أثناء استعدادها بارتداء "القفازات" لتحضير الكعك، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "بلّش تحضير معمول وكعك العيد.. خليك بالبيت.. الحجر الصحى".

وفى سياق متصل تحرص الفنانة ميريام فارس على قضاء وقت ممتع مع ابنها جايدن فى فترة الحجر المنزلى، وعدم الخروج منه، للحد من انتشار فيروس كورونا، وشاركت ميريام جمهورها بمقطع فيديو طريف وهى تخبز فى المطبخ مع نجلها جايدن ويعدان البسكويت، كما شاركت ميريام فارس، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهى تمارس الرياضة فى المنزل، وكتبت على الفيديو قائلة: "الرياضة خلال الحجر الصحى غير يوميات الحجر خليك بالبيت".

فى سياق آخر انتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعاً على "يوتيوب" فى موسم الصيف على فترات متباعدة.