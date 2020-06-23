شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة السير الذاتية.. محمد رمضان فى الإمبراطور vs عمرو سعد فى زويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هناك منافسة قوية بين نجوم الفن لتقديم أعمال السير الذاتية، بعد إعلان النجم محمد رمضان تجسيد شخصية الفنان الكبير أحمد زكى فى مسلسل يحمل اسم الإمبراطور، بينما انضم إليه النجم عمرو سعد ليعلن نيته لتجسيد شخصية العالم أحمد زويل فى عمل درامى .

النجم محمد رمضان أعلن تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، ليعرض فى رمضان 2021 ليبدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، في كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، مع عقد جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.

ولم يتم التعاقد مع مخرج للمسلسل حتى الآن رغم ترشيح أسماء من المخرجين الكبار منهم المخرجة كاملة أبو ذكرى ومحمد شاكر خضير.

وكان بشير الديك قد صرح من قبل بأن الإمبراطور أحمد زكى كان له صاحب شخصية مصرية خالصة، ولذلك كان يؤدى شخصيات وطنية حتى فارق الحياة رغم حالته الصحية المتردية فى نهاية حياته.

وعن الفنان محمد رمضان، قال: "إنه أنسب واحد سناً وشكلاً لتمثيل شخصية أحمد زكى فى المسلسل لأنه ممثل جيد جداً.. ومش هنفترى على الناس ونقول لا.. هو ممثل ومعاه كارنية النقابة".

وتابع بشير الديك "أنا مش بعمل سيرة الإمبراطور الراحل.. أنا بستوحى منه معنى الموهبة وتطورها، رغم أن الظروف كلها كانت ضده.. وكيف أنه ظل يمثل حتى وفاته رغم أنه كان مصابا بالسرطان وهذه شخصية نادرة".

Advertisements

وأكد النجم محمد رمضان أن السيناريست الكبير بشير الديك كان أقرب أصدقاء للنجم الراحل أحمد زكى، وذلك بعد التعاقد معه لكتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وكتب النجم محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/ بشير الديك لتأليف مسلسل (أحمد زكي)، ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود".

على الجانب الآخر أعلن النجم عمرو سعد خلال لقائه عبر لايف الخليج 365 مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، نيتهلتقديم شخصية العالم المصرى أحمد، موضحا: إذا قدر لى أن أقوم بعمل سيرة ذاتية خلال مشوارى الفنى ستكون سيرة الراحل أحمد زويل، وذلك لسببين مهمين أولهما أن الراحل أحمد زويل قد طلب منى ذلك بنفسه، أما السبب الثانى هو عرض لأهمية رحلة صعود الباحث العلمى وكذلك أهمية العلم .

وأضاف سعد قائلا: أنا كممثل لا أميل للسير الذاتية ولا أحب أن أقدمها، لكنى أحب أن أشاهدها، وإذا تيسر الأمر بأن أقدم سيرة زويل لن أقدمها كسيرة ذاتية ولكن ستكون عن أهمية باحث خرج من مدينة كفر الشيخ وحصل على جائزة نوبل واستطاع أن يغير العالم كله من خلال أبحاثه، وأوضح سعد أن التحضير لمثل هذا العمل ليس سهلا على الإطلاق .

وأسترسل قائلا، خلال مشوارى الفنى مشغول بتحقيق بعض الأهداف التى وضعتها لنفسى وفي وقت معين سأستطيع أن أقدم تلك السيرة الذاتية، ولكن الآن لا أستطيع لأن هناك بناء فى مشوارى الفنى لم يكتمل، وبالتأكيد اختيار دكتور زويل هو شرف كبير لى، وتحقيقه هدف من أهدافى المهمة المؤجلة.