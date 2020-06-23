شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب وقف التصوير .. تأجيل الموسم الرابع من The Handmaid's Tale لـ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات Hulu's، المنتجة للمسلسل الشهير The Handmaid's Tale، تأجيل عرض الموسم الرابع من السلسلة للعام المقبل 2021، بسبب توقف عملية التصوير طوال الأشهر الأربعة الأخيرة لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفى بيان للشبكة الأمريكية، لم تحدد فيه موعد دقيق لعودة الموسم الرابع، واكتفت بتأجيله للعام المقبل، حتي يتثنى لهم العودة للتصويرعقب الفتح الجزئي للبلاد، بالإضافة إلى عملية مواصلة التصوير في ظل الإجراءات الاحترازية تعد أصعب من التصوير بدون إجراءات احترازية كالسابق مما يعيق عملية التصوير.

وعلى جانب آخر، قررت شبكة hulu، البدء في العمل على مسلسل جديد مشتق من أحداث المسلسل الشهير The Handmaid's Tale، والمقرر عرضه بعد انتهاء عرض الموسم الرابع من المسلسل.

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وسرد الموسم الثالث من المسلسل، وصول الخادمة إليزابيث موس، إلى الشبكة الرئيسية فى تهريب الناس من نظام جلعاد القمعى الموجودة تحت الأرض، والتى سرعان ما شاركت معهما فى مساعدتهما على التمرد.

يذكر أن مسلسل The Handmaid’s Tale يشارك فى بطولته جوزيف فينس وإيفون ستراهوفسكى وسميرا ويلى وألكسيس بليديل وآن دود وماكس مينجيلا، وغيرهم.