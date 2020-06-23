شكرا لقرائتكم خبر عن لا كورونا و لا وقع.. شقيقة أوس أوس ترد على التساؤلات عن سبب وفاة نجل أخيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجابت شقيقة نجم مسرح مصر محمد أسامة أوس أوس عن التساؤلات التي أثيرت حول سبب وفاة أبن شقيقها، نافية أن يكون بسبب إصابته بفيروس كورونا أو سقوطه من البلكونة كما يتردد، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" ارجوكم كفاية مكالمات ورسائل عن سبب الوفاة .. كلنا وضحناها أن الوفاة طبيعية لا كورونا ولا وقع ولا حد عمله حاجة".





وأضافت: "ياريت يكون فيه تقدير واحترام لمشاعر البعض انا ليه اقعد أرد علي مكالمة واقعد بالساعة احلف باللى حصل انه قدر وعمره انتهي، شكر الله سعيكم ماحدش يتصل بيه ولا يبعتلي رسائل وياريت ماحدش يعمل لروايدا منشن علي الخبر عشان بيفضل موجود عندها".

وكان قال أوس أوس نجم مسرح مصر، إن ابنه علي لم يتوف نتيجة سقوطه، وذلك من خلال ما كتبه عبر حسابه على انستجرام، حيث قال أوس أوس:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا على يا حبيبي .. متتعزش على اللى خلقك والوفاة طبيعية وكان نايم على السرير زي الفل .. ربنا يصبرنا على فراقك .. وانا آسف جدا مش قادر ارد على رسايل أو مكالمات .. ربنا يخليكم . ولو بتحبونى من قلبكم بجد دعواتكم لروايدا مراتى ربنا يصبرها ويصبرنها على فراقه ويطمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله .. ويباركلنا ويحفظلنا عمر بإذن الله وقدر الله وما شاء فعل".

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وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة فى تشييع جثمان طفله الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، والذى توفى أمس الأحد، ومواساة أوس أوس عبر حسابات السوشيال ميديا.