شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار المخرج والمنتج ستيف بينج .. والرئيس الأمريكى الأسبق كلينتون ينعى الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الممثلة ليز هيرلى إنها تشعر بالحزن بوفاة المنتج السينمائى ستيف بينج، شريكها السابق ووالد ابنها داميان، حيث توفي بينج فى كاليفورنيا عن عمر يناهز 55 عامًا،حيث أكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس وفاة الرجل فى الخمسينات من عمره في منطقة سنشري سيتي في لوس أنجلوس يوم الاثنين. وفقًا للبروتوكول ، وقالت هيرلى فى بيان على إنستجرام، "كان وقتنا معًا سعيدًا للغاية وأنا أنشر هذه الصور لأنه على الرغم من أننا مررنا ببعض الأوقات الصعبة ، إلا أنها ذكريات رائعة ورائعة لرجل لطيف ولطيف.



صديقته السابقة تنعيه

وأشار موقع euro weekly news أن المخرج والمنتج انتحر بالقفز من الطابق السابع والعشرين من شقته فى لوس أنجلوس، وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لانتحاره لم يتم تأكيده، فإن مصادر قريبة في لوس أنجلوس تقول إنه كان مكتئبًا جدًا أثناء الإغلاق ولم يكن بإمكانه تحمل المزيد من العزلة.

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وبحسب الموقع فإن الرئيس السابق الأسبق بيل كلينتون، كان صديقا للمخرج، وأكد نبأ وفاته قائلا: "كان لديه قلب كبير، وكان على استعداد للقيام بكل ما في وسعه لصالح الناس والأسباب التي يؤمن بها."



نعى بيل كلنتون

كان بينج معروفا بعمله على الأفلام بما في ذلك فيلم Kangaroo Jack، الذى شارك فى كتابته، وتمويل الأفلام بما فى ذلك The Polar Express، بطولة توم هانكس