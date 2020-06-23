شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بتلر عميل سري بفيلمه الجديد "قندهار" المشارك في سوق كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلعب النجم العالمي جيرارد بتلر دور عميل سري في فيلم الإثارة "قندهار" وهو الفيلم الذي يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون ، بناءً على تجاربه في وكالة الاستخبارات الدفاعية في أفغانستان.

يلعب بتلردور توم هاريس، وهو عميل سري لوكالة المخابرات المركزية يعمل في الشرق الأوسط وتتكشف هويته السرية ويعلق في قلب قندهارويتوجب على هاريس ومترجمه شق طريقهم للخروج من الصحراء والهروب.

الفيلم يشارك في سوق مهرجان كان السينمائي والذي بدأت فعالياته اليوم الاثنين أونلاين ويتولي إخراجه ريك رومان مخرج فيلم جيرارد الأخير Angel Has Fallen.

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شارك جيرارد فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

وتعتبر أحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.