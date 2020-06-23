شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الظهور الأول لجاستين بيبر بعد اتهامه باغتصاب امرأتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من اتهامه باغتصاب اثنين من النساء عامي 2014 و 2015 ، ظهر جاستين بيبر البالغ من العمر ( 26 عاما ) حول تردده علي صالة الألعاب الرياضية ثم توجه نجم البوب ​​الكندي لاجتماع في لوس أنجلوس.



جاستين بيبر جاستين بيبر

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لجاستين بيبر في لوس أنجلوس، حيث ظهروهو يتحدث بهاتفه المحمول، و كان بيبريرتدي " hoodie " باللون الأحمروشورت باللون الأسود و حذاء رياضي باللون الأبيض .

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جاستين بيبر (2)

يذكر أن جاستن بيبر هو أحدث المشاهير الذين اتٌهموا بالاعتداء الجنسي وهو ما أشعل العديد من الصفحات الفنية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير" تويتر" ، فقد نشر موقع " Heavy " تقرير يؤكد أن هناك ادعاءات بالاعتداء الجنسي وُجهت ضد جاستين بيبر من قبل سيدتين .

وما لفت الأنظار أن السيدتين " كادي " و " دانيلا " قررتا الكشف عن اغتصاب جاستين بيبر لهن رغم مرور عدة سنوات ، فإحداهن ادعت أن بيبر اغتصبها في عام 2014 و الأخرى عام 2015 ، و من أول المواقع التي تداولت هذا الخبر هو " tribune " ، فقد اشارت دانيلا قائلة : "جاستين بيبر اجبرني علي الموافقة على عدم قول أي شيء لأي شخص ، أو قد انني بالتأكيد سوف أواجه مشاكل قانونية خطيرة " و هو ما جعل دانيلا تسكت و لم تعلم التفاصيل لكل هذه السنوات من عام 2014 ، و بعد أن تم تداول هذه التفاصيل عبر الـSOCIAL MEDIA ، ظهرت " كادي" لتؤكد أنها تصدق دانيلا تماما مؤكده انها تعرضت للأغتصاب من قبل النجم الشهير في مارس 2015 .