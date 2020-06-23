شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يطرح أحدث كليباته "معك معك".. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله أحدث كليباته الغنائية بعنوان "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
وكان عبد المجيد عبد الله قد طرح في عيد الفطر الماضي أغنية "عادت عليكم"، وهي من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاعات إبراهيم حسن علي حساب الشخصي يوتيوب.
كما أعلن عبد المجيد عبد الله مؤخراً، عن قرب انتهاء ألبومه الجديد، الذى تعطل نحو شهرين بسبب الإغلاق الذى شمل البلاد لتفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19" الذى اجتاح العالم.
وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر: "الألبوم قرّب وأتمنى يخلّص فى وقته المحدد.. تعطلنا شهرين، والحمد لله كم يوم وترجع الحياة".
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