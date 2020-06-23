شكرا لقرائتكم خبر عن بنفس اللقطة..خالد راغب علامة ووالده فى صورتين من الأرشيف بـ"سماعة التليفون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك خالد ابن المطرب اللبنانى راغب علامة، صورة قديمة لوالده من أرشيف الذكريات، مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، ونشر خالد راغب علامة، صورة والده فى سن الشباب حيث كان مظهره مختلفًا كثيرًا، وحينها كان لديه "شنب"، وأرفقها مع صورة له أثناء مرحلة الطفولة، وكان وجه الشبه بينهما أنهما يمسكان بسماعة هاتف أرضى.

وكان قد حرص خالد نجل المطرب راغب علامة، مطلع شهر يونيو الجارى، على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد والده، من خلال نشر صورة تجمع الثنائى معاً، حيث نشر تلك الصورة عبر حسابه على موقع انستجرام، وعلق عليها بتوجيه رسالة إلى والده قال فيها: "عقبال الميّة يا توأم روحى.. الله يديمك بصحّتك وهمّتك ونجاحك.. بتستاهل خير العالم كلّو".

يأتى هذا بعدما ظهر خالد راغب علامة - فى وقت سابق - عبر فيديو وهو يدندن فيه أغنية لوالده، قائلا: "لست مغنيا ولن أصبح مغنيا"، مشددا على أنه لا يستطيع مقاومة أغانى والده الفنان الكبير راغب علامة.

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كما علق خالد على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لست مغنّيا، ولن أصبح مغنّيا.. لكننى لا استطيع أن أقاوم صوت وأغانى والدى.. شو السر اللى فيك يا بابا؟، .. لست مغنّي، و لن أصبح مغنّي... لكننى لا أستطيع أن أقاوم صوت وأغانى والدى".

واحتفل الفنان اللبنانى راغب علامة بعيد ميلاد ابنه خالد، برفقة أفراد الأسرة فى حفل عائلى بسيط بالمنزل، جمع حرمه جيهان وأبناءه خالد ولؤى، كما حضره الفنان السورى قيس شيخ نجيب، وذلك فى وقت سابق من الشهر الماضى.