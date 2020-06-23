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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الإعلامي شريف مدكور، على القرارات الذي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بشأن الإجراءات الجديدة في ظل فيروس كورونا.
ونشر "مدكور" منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، كتب فيه: "أنا مكنتش بروح مطاعم وكافيهات كثير بس حروح الفترة القادمة كصير، عشان أنفع أصحاب الأماكن دي، وحسيب تبس الضعف للعاملين، علشان الناس دي من 4 شهور مدخلش ليهم أي فلوس، مين معايا".
ويقدم الإعلامي شريف مدكور برنامج "4 شارع شريف"، على شاشة الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرارات الحكومة.. شريف مدكور: "هروح المطاعم والكافيهات كتير وحسيب تيبس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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