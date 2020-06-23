سامي مغاوري أحدث المنضمين لـ" قبل الأربعين "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان سامي مغاوري عن تعاقده مع شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمشاركة على فيلم " قبل الأربعين " والذي تبدأ له مرحلة التصوير الفعلية قريبًا .

أكد مغاوري بأنه ينتظر تصوير هذا العمل باستعداد مكثف وذلك نظراً للكاريزما المختلفة الذي يطل بها لأول مرة على جمهوره ومعبرا عن سعادته وسروره بالتعاون مع جميع فريق العمل .

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أضاف مغاوري بأن الذي صمم على اختياره هو المخرج معتز حسام ووصفه بأنه جوكر الحدوته وفي نفس السياق بدأ المخرج معتز حسام فى معاينة الديكورات وأماكن التصوير المتفرقة لفيلم " قبل الأربعين " استعداداً لانطلاق التصوير خلال الشهر المقبل .

يشار أن أحداث فيلم "قبل الأربعين " تدور حول الرعب النفسي الذي يعتمد على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها .

جدير بالذكر أن فيلم " قبل الأربعين" يضم كوكبة ونخبة من الممثلين وهم داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وأخرون، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي، و قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.