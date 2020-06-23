محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لحسابها الجديد على موقع "إنستجرام"، بعدما تعرض للتهكير، أمس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك". وعلقت رانيا :" صباح الخير لو سمحتم تعملوا Follow للاكونت الجديد بتاعي لان القديم اتسرق طبعا علشان كان عليه نصف مليون متابع قدر الله وما شاء فعل ده لينك الاكونت الجديد". وشاركت رانيا في دراما رمضان 2020، بمسلسل "فلانتينو"، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎ ومن المقرر عرضه على عدد من القنوات المصرية والعربية.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من رانيا محمود ياسين بعد سرقة حسابها على "إنستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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