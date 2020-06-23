نوال الزغبي عن أزمة لبنان: "البلد انتهى والعالم جاعت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت المطربة اللبنانية نوال الزغبي على الأوضاع السيئة التي تمر بها لبنان خلال الفترة الحالية.

وكتبت "الزغبي"، تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "البلد انتهى والعالم جاعت، وبعد 10 أيام ما راح يكون في كهرباء بالبلد، وخايفين على السمعة السيئة، في أسوأ وأذل من هيك، يا ضيعانك يا لبنان".

يعيش لبنان مخاضا يعصف بالعديد من جوانبه منذ تداعي أزمته الاقتصادي التي تردت وپشكل غير مسبوق ما استدعى حراكا سياسيا على أعلى المستويات مصحوبا باستنفار أمني بعدما لاحت في الأفق معالم استغلال خارجي لازمته والدفع به نحو الفوضى والتوتر .