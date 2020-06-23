ديالا مكي تهنئ أحمد فلوكس بعيد ميلاده والأخير "بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الإعلامية اللبنانينة ديالا مكي على تهنئة الفنان أحمد فلوكس بعيد ميلاده، الذي أحل أمس.
ونشرت ديالا صورة لفلوكس، من أول لقاء جمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "في عيد ميلادك، نعود لأول مرة قابلنا بعض، عيد ميلاد سعيد".
وأعاد فلوكس رسالة ديالا، وعلق عليها: "بحبك".
وخلال الأيام الماضية انتشرت أنباء حول ارتباط فلوكس بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، بعدما نشر فلوكس صورة مجمعة لهما، لترد عليه وتسأله في أحد التعليقات: "مين هيدي"، فيعلق: "واحدة قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة".
لتقوم بعدها الإعلامية ريهام سعيد، بنشر صورة لهما، وتهنئهما على الارتباط.
فيما علق سيف، ابن أحمد فلوكس، على الصورة: "أنا أحبك يا ديالا، وأحب ماما أيضا"، فردت عليه: "حبيبي، أحبك وأحب والدتك".
ليرد سيف قائلا: "لا نستطيع الانتظار لرؤيتك"، لتقول له: "سأحضر قريبا".
ليتدخل فلوكس معلقا: "الراجل وابنه".
واحتفل الفنان أحمد فلوكس بعيد ميلاده الـ39،أمس الاثنين، إذ أنه من مواليد 22 يونيو عام 1981.
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