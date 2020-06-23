صور| محمود حميدة يسبح في "سيوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان محمود حميدة، جمهوره صورًا من عطلته الصيفية في سيوة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك". وظهر"حميدة" في الصور وهو يسبح في بحيرات سيوة، وعلق :"صباح الخير من سيوة". وشارك محمود حميدة في الموسم الرمضاني المنقضي، بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركه البطولة خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي.

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