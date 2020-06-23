ندى بسيوني تعلق على القرارات الجديدة للحكومة بشأن فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علقت الفنانة ندى بسيوني على القرارات الذي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر الحكومة، بشأن الإجراءات الجديدة في ظل فيروس كورونا.
وكتبت بسيوني ، تغريدتيين عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" الناس فرحانة بفتح القهاوي اكتر من فرحة وصولنا كاس العالم ، ربنا يبعد عننا كل سوء أو مكروه ان شاء الله فرجه قريب".
وأضافت :"عودة فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية".
يذكر أن أخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسرحية "حمام الست"، وهو عمل كوميدي استعراضي، وهي بطولة الفنان محمد عز، وهاجر الشرنوبي
وعقدت لجنة إدارة ومتابعة أزمة كورونا، اجتماعا لها منذ قليل، لاستعراض الموقف واتخاذ إجراءات جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.
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