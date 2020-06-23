صورة| مجدي الهواري مع أحمد عز وفريق "علاء الدين" في جسلة عمل قبل الانطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المخرج مجدي الهواري عن عقده لجلسة مع أحمد عز وفريق عمل مسرحية "علاء الدين"، وذلك استعدادا لعرضها خلال الفترة المقبلة، لتشهد بداية انطلاقة عروض كايرو شو بعد إعادة فتح المسارح ودور العرض.

الهواري نشر صورة الجلسة عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، وكتب: "صباح الخير، مع الحبايب من قلب الأحداث، علاء الدين"

الهوارى سبق وأعلن إن مسرحية “علاء الدين” جاهزة للعرض، بمجرد أن تفتح الدولة المسارح والسينمات سيكونون مستعدين لعرضها، وإنه استثمر في هدة الفتره نجاح كبير بالإضافة إلي حب الممثلين في العمل وعلي رأسهم الفنان أحمد عز."

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مسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام اسماعيل، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة.

وقد سبق وشهدت المسرحية عدة عروض قبل إغلاق المسارح ودور العرض، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا