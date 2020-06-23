تراند اليوم : جنا عمرو دياب تثير ضجة بصور جريئة وحركات مثيرة



واصلت جنا دياب ابنة الفنان والمطرب المصري الشهير عمرو دياب، إثارة الجدل بصورها الجريئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تعرضها ووالدها دائمًا للانتقادات الحادة.

ونشرت ابنة عمرو دياب صور جريئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي :إنستجرام"، ظهرت وهي ترتدي تنورة قصيرة مع شعر مموج وصدر مفتوح مفتعلة حركات مثيرة، وعلقت عليها بالقول :" Hello".

وهاجمها البعض متهمين إياها بتعمد استعراض مفاتنها وعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع الذي تمتمي إليه رغم إقامتها معظم الوقت في الخارج.

واحترفت جانا دياب مجال الغناء من خلال الموسيقى الاجنبية وتشارك متابعيها دائما فيديوهان اثناء غنائها اغاني اجنبية.

View this post on Instagram Hello :) A post shared by JUJU (@janadiab_) on Jun 22, 2020 at 3:46pm PDT A post shared by JUJU (@janadiab_) on Jun 22, 2020 at 3:46pm PDT