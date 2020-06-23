عمرو سمير عاطف يفوز بأفضل سيناريست في رمضان ٢٠٢٠

حصل السيناريست عمرو سمير عاطف علي المركز الأول في فئة أفضل مؤلف، وذلك في استفتاء "الوفد" لرمضان 2020، وحل في الثاني السيناريست باهر دويدار، وفي الثالث السيناريست أيمن بهجت قمر.
ويشار إلي أن خاض "عمرو" السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية" للنجميوسف الشريف، وكان حصد العمل على العديد من الجوائز في اختيارات القراء في رمضان 2020.
فيما خاض "دويدار" رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذي حقق العديد من الاشادات منقبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
بينما شارك "بهجت" في رمضان الماضي بمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وتدور أحداثه حول يمتلك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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