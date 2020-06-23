تعرف على نتائج استفتاء "الوفد" لأفضل مخرج في رمضان ٢٠٢٠

فاز المخرج محمد سامي بالمركز الأول كأفضل مخرج، وذلك في استفتاء "الوفد" لرمضان 2020، بينما حل في الثاني المخرج بيتر ميمي، وفي الثالث المخرجة كاملة أبو ذكري.

ويشار إلي أن "سامي" خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" تدور أحداثه حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي

يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

بينما خاض "ميمي" رمضان الماضى بمسلسل "الاختيار" وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103صاعقة،

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الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ويذكر أن خاضت كاملة المارثون الرمضاني بمسلسل "100 وش" وتدور أحداثه حول سكر - نصابة محترفة - يتم النصب عليها من قِبل عمر - نصاب محترف أيضًا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.