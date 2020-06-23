هنادي مهنا تتصدر استفتاء "الوفد" كأفضل فنانة شابة

حصلت الفنانة هنادي مهنا في الترتيب الأول كأفضل فنانة شابة، وذلك خلال استفتاء "الوفد" لرمضان 2020، وحل في الثاني الفنانة سارة عادل، وحصل علي المركز الثالث الفنانة رنا رئيس.

ويشار إلي أن خاضت هنادي الموسم الرمضاني بكل من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، ومسلسل "خيانة عهد" للنجم يسرا.

بينما شاركت سارة في كل من مسلسل "الاختيار" وحسدت دور زوجة

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البطل أحمد المنسي، ومسلسل "النهاية" وحسدت دور فتاة تعمل بالواحة.

فيما شاركت رنا في المارثون الرمضاني بكل من مسلسل "سلطانة المعز" للنجمة غادة عبد الرازق، ومسلسل "ليالينا 80" لكل من النجوم إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، صابرين.