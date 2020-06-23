عمرو وهبة يشارك في تريند تغيير الصور

شارك الفنان عمرو وهبة في التريند الجديد الخاص بتغيير الصور عن طريق برنامج الفيس آب والذي يعمل على صُنع صورة للجنس المغاير للشخص.
علق وهبه على الصورة قائلًا "تحسني كان هيبقى اسمي بسنت ومليش اخوات وحبيبة ابوهااللي بيشتغل مدير بنك وبتدرس هندسة في جي يو سي ومش بتصاحب وبتحب آسر ياسين والبروفايل بيكشر بتاعتها صورتها وهي بتنط في الهوا ورافعة ايديها في ديزني لاند".
تفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي وجمهور عمرو وهبه مع الصورة فحصل على العديد من التعليقات من بينهم الفنانة نور قدري ونيقولا معوض.
يذكر أن عمرو وهبه شارك في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري وغيرهم من النجوم.
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