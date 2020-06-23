نتائج استفتاء"الوفد"لأفضل فنان شاب

فاز الفنان احمد داش بالمركز الأول في فئة أفضل فنان شاب، وذلك خلال استفتاء "الوفد" لرمضان 2020، فيما حل في الثاني خالد أنور، وفي المركز الثالث فاز الفنان إسلام جمال.
يشار إلي ان "داش" شارك في مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمدرمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وإنتاج شركة سينرجى.
فيما شارك "انور" في مسلسل "خيانة عهد" تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من يسرا، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد.
ويذكر ان شارك "جمال" في كل من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، ومسلسل" ونحب تاني ليه" للنجم ياسمين عبد العزيز.
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