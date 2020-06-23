نتائج استفتاء"الوفد"لأفضل فنانة كوميدية

حصلت الفنانة نيللي كريم علي المركز الأول في فئة أفضل فنانة كوميدية، وذلك في استفتاء "الوفد" لرمضان 2020، وحلت الفنانة الكبيرة هالة فاخر في المركز الثاني، وأتي في المرتبة الثالثة الفنانة دينا محسن.

ويشار إلي ان نيللي خاضت الموسم الرمضاني. بمسلسل "ب 100 وش" بطولة كل من آسر ياسين وشريف الدسوقى، إسلام ابراهيم، علا رشدي، تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو

ذكرى.

ويذكر ان خاضت هالة السباق الرمضاني بمسلسل "سكر زيادة" لكل من النجمات نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب.

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والجدير بالذكر أن دينا محسن الشهيرة ب"ويزو" شاركت في مسلسل "رجالة البيت" بطولة كل من أحمد فهمي، بيومي فؤاد، وجسدت دور فتاة تدعى تهاني.