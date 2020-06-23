سامي مغاوري ينضم لأسرة فيلم قبل الأربعين



كشف الفنان سامي مغاوري عن تعاقده مع شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمشاركة علي فيلم " قبل الأربعين " والذي تبدأ له مرحله التصوير الفعلية قريبًا .



أكد مغاوري بأنه ينتظر تصوير هذا العمل بإستعداد مكثف، وذلك نظراً للكاريزما المختلفه الذي يطل بها لأول مره علي جمهوره ومعبرا عن سعادته وسروره بالتعاون مع جميع فريق العمل .



أضاف مغاوري بأن الذي صمم علي اختياره المخرج

معتز حسام ووصفه بأنه جوكر الحدوته وفي نفس السياق بدء المخرج معتز حسام فى معاينة الديكورات وأماكن التصوير المتفرقة لفيلم " قبل الأربعين " استعداداً لإنطلاق التصوير والذهاب الي مرحلة البلاتو خلال الشهر المقبل .يشار بأن تدور أحداث فيلم "قبل الأربعين " حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها .



جدير بالذكر أن فيلم " قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم النجمه داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، سامي مغاوري ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

