ميريام فارس تحتفل بعيد الأب مع زوجها وابنهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد الأب مع زوجها رجل الأعمال داني متري، ونجلهما «جايدن»، وحرصت على مشاركة محبيها أجواء الاحتفال بصور مميزة.

ملكة المسرح استعرضت ديكورات المكان الذي جهزته خصيصاً للاحتفال بزوجها أعلى منزلها، حيث ملأت البالونات الزرقاء المكان، وكعادتها نشرت الفنانة لقطات لزوجها ونجلهما دون الكشف عن ملامح وجههما، في الوقت الذي تألقت فيه الفنانة اللبنانية بإطلالة صفراء لافتة، ارتدت فيها فستان عاري الظهر، ولملمت شعرها بتسريحة بسيطة زينتها بورود من نفس لون الفستان.

وفي تعليق على الصور، كتبت ميريام: «كان يوم ولا أروع.. الله يحفظ كل الاباء ويعطيهم الصحة»، حيث تمنى فانز الفنانة لميريام وأسرتها دوام الحب والسعادة.

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يُذكر أن ميريام فارس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني داني متري في أجواء سرية بعيداً عن أعين الإعلام في فندق فينيسيا بصالة Eau de Vie في أغسطس 2014 بحضور 14 شخص فقط من أسرتي العروسين، وحينها طرحت الفنانة كليب أغنية «دقوا الطبول» الذي تضمن لقطات من حفل زفاف وشهر عسل الفنانة في جزيرة سانتوريني اليونانية، وقد رُزقت الفنانة بمولودها الأول «جايدن» فبراير 2016.

ميريام شددت على أن أزمة كورونا منحتها وقتاً عائلياً ثميناً في تصريحات قالت فيها: «كنت أريد شراء الوقت قبل فيروس كورونا، واليوم أشعر أن حياتي جيدة وما لم يكن بامكاني القيام به من قبل الآن أنجزه بسرعة»، وأضافت: «تحضير الكيك كان يستغرق حوالي 15 دقيقة لأننا نكون على عجلة، بينما اليوم نأخذ وقتنا في المطبخ أنا وجايدن نلهو ونلعب خصوصاً أنه في عمر الـ 4 سنوات يحب أن يكتشف كل شيء بنفسه».

وعلى المستوى الفني والمهني، قالت ميريام: «غير مهتمة بالكليبات أو الحفلات، وهمي حالياً هو حماية رأس عائلتي وأن تمرّ هذه المرحلة على خير وسلام».