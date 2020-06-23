هيفاء حسين تصدم محبيها بصورة ابنها الشاب.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعربت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن شدة اشتياقها لنجلها الأكبر، من زوجها الأول، والذي يُدعى «سعد»، حيث فاجأت متابعيها ونشرت صورة تجمعها به، معلقة عليها: «مشتاقة لك قد الصحاري والبحر».

الصورة صدمت فانز هيفاء التي تبلغ الـ40 من عمرها، حيث ظهر نجلها بفترة الشباب والمراهقة، مما يعكس زواج الفنانة البحرينية من والد نجلها الأكبر في سن مبكرة، كما أكد البعض أن ملامح الفنانة التي تحمل قدراً كبيراً من الطفولة والبراءة لا تعكس عمرها الحقيقي ولا تدل على أن لديها ابن شاب في مثل عمر «سعد».

يُذكر أن هيفاء مانت قد اعترفت بأنها اتفقت مع زوجها الحالي، الفنان الإماراتي حبيب غلوم، والذي تزوجته عام 2010 على عدم الإنجاب، إلا أنهما سرعان مع تراجعا وقررا تكليل حبهما وزواجهما بالأطفال، حيث قالت: «أنا وحبيب غلوم عندما تزوجنا كانت لدينا قناعة بألا ننجب، لكن سبحان رب العالمين غيّرنا قناعاتنا في لحظة، وشعرنا بأننا نريد تتويج حبنا بالأولاد».

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هيفاء انجبت لغلوم توأم «سلطان وجواهر» نوفمبر 2019، وعن سبب اخفائها لخبر حملها حتى قرب الولادة، بررت الفنانة البحرينية بقولها: «قبل عامين، كانت عندي تجربة حمل وأجهضت، لذا خفت أن أعلن هذه المرة عن التوأمين ويحدث ما لا تحمد عقباه».

أما عن فارق السن الكبير بينها وزوجها وبين طفليهما، قالت: «أكيد الواحدة عندما تنجب في سن مبكرة يكون لديها سنوات أطول حتى تعطي وتربي، خاصة أن الإنسان عندما يكبر لا يكون له مزاج في التعامل مع الأولاد، وفي سن صغيرة، يكون الزوجان بالهما أطول في التربية والرعاية».

وأضافت: «وأنا الآن بيني وبين أطفالي فارق يبلغ قرابة 40 عاماً، كما بين حبيب غلوم والأطفال فارق يزيد على 50 عاماً، وعادة الأم هي التي تهتم بالتربية ورعاية الأطفال، أما الأب بحكم وضعه كرجل هو دائماً خارج البيت في عمل، والحمد لله أن زوجي حبيب لديه الصحة التي تمكنه من أن يلعب مع الأطفال ويسافر معهم ويهتم بهم ولا ينفر منهم».