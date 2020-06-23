سوشانت سينغ راجبوت لم يواجه ضغوط مالية قبل الانتحار

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كان سوشانت سينغ راجبوت في بؤرة الغضب الإعلامي منذ أن تم الكشف عن وفاته المأساوية والمفاجئة للعيان.

وقد انقسمت الاراء منذ ذلك الحين حول المعاملة “الخارجية” المزعومة التي تلقاها الفنان من الصناعة بعد تحوله إلى العمل بالسينما الأكثر رحابة من المسلسلات.

وسط التكهنات والنقاشات والصراخ الاجتماعي، خرج صديق النجم الراحل محاطًا بالغموض، مدعيا أن سوشانت لم يعانى من أي مشاكل مالية خلال حياته المهنية. يدعي الصديق المجهول أن الممثل يتقاضى أكثر من 8 مليون روبية لكل فيلم وكان يعيش بشكل مريح إلى حد ما نتيجة لذلك.

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خلال مقابلته مع Pinkvilla، نُقل عن الصديق قوله: “لم يكن سوشانت يعاني من مشاكل مالية كما تشير بعض التقارير.

وأوضح أنه تم حجز جميع مواعيده للتصوير والأعمال حتى منتصف العام المقبل، وإذا وقع على فيلمين آخرين، لكان قد حصل على خمسة مشاريع بحلول عام 2022. كما كان يفرض رسومًا تصل إلى 8 مليون روبية لكل مشروع “.

ليس ذلك فحسب، فقد كانت هناك أيضًا حالات عرض فيها المنتجون منح الممثل أكثر من أجره الأصلي.