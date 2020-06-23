ما قصة خطوبة تشارليز ثيرون وشون بن؟

بعد خمس سنوات على الموضوع، نفت النجمة تشارليز ثيرون خطوبتها من النجم شون بن في الفترة التي كانا يواعدان بعضهما البعض، وشددت أنها لم ترتبط بـ “شون” أبداً وكل الأمر مجرد إشاعات لاحقتها كل الفترة الماضية وذلك خلال حلوها ضيفة في برنامج The Howard Stern show.

وكانت ثيرون قد انفصلت عن حبيبها شون بن في صيف 2015 بعد علاقة غرامية دامت لأكثر من عام بينهما.

وكانت الكاميرات قد رصدت تشارليز ثيرون وهي ترتدي كمامة مطبوع عليها ورود وذلك أثناء توجهها لتناول العشاء برفقة ابنتهيا جاكسون وأجوست في ماليبو بكاليفورنيا.