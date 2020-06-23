ابن عاصي الحلاني يكشف تعرضه لحادث وهذه العلامة تقلق الجمهور

أحدث الوليد الحلاني، ابن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ضجة كبيرة في أوساط متابعيه بسبب صورة نشرها مؤخراً على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وظهر فيها وهو يستند إلى حافة المسبح بعد انتهائه من السباحة وأكثر ما لفت الأنظار جرح كبير ظهر على أحد كتفيه. وتساءل المتابعون عن سببه وعما إذا كان حديث العهد أم قديماً.

ورداً على التساؤلات لم يتردد الشاب في التعليق موضحاً حقيقة ما حدث له حيث تبين أنه تعرض لكسر في الكتف. وفي هذا السياق كتب: "كسرت كتفي وعملتلوا عملية والحمدالله منيح".

كما أعرب آخرون عن استغرابهم وضعه الساعة في يده أثناء السباحة وتعرضوا له بالانتقاد معتبرين أنه يرغب في الاستعراض. ويشار إلى أن الوليد أحدث ضجة قبل ذلك بنشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقبل والده لمناسبة عيد الأب.

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وأرفق الفيديو بالتعليق: "ينعاد عليك يا بي وخي وصديق، انت الدني كلها بحبك" محققاً أكثر من 237 ألف مشاهدة.

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