عاصي الحلاني يفاجئ جمهوره بصورة قديمة

فاجأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني متابعيه بصورة قديمة نشرها على حسابه على "تويتر" وظهر فيها برفقة زوجته كوليت وأولادهما الثلاثة ماريتا ودانة والوليد. واثار هؤلاء الاهتمام بالتغير الذي طرأ على أشكالهم منذ الطفولة حتى اليوم.

وتفاعل مع الصورة الكثير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بأجواء المحبة والتعاون التي تسود أوساط افراد الأسرة. وتعليقاً عليها كتب عاصي: "المال والبنون زينة حياة الدنيا. صورة من الذكرايات الجميلة مع الحبايب".

ويشار إلى أن الوليد أحدث ضجة في موازاة ذلك من خلال ظهوره في صورة حديثة نشرها على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وظهر فيها وهو يقف في المسبح مستنداً إلى حافته.

وما أثار الانتباه هو أثر جرح كبير ظهر على كتفه. ورداً على تساؤلات المتابعين أشار إلى أنه تعرض لكسر في كتفه وتماثل إلى الشفاء.

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ويذكر أن كلاً من أولاد الحلاني احتفل بعيد الأب على طريقته. ونشر الوليد فيديو له وهو يقبله فيما نشرت ماريتا على حسابها على "إنستغرام" صورة لها مع والدها وهي تطعمه الفوشار. أما دانة فنشرت صورة سيلفي التقطها الفنان بنفسه وظهرت فيها برفقته مع شقيقتها وشقيقها.

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