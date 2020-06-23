للمرة الأولى شمس الكويتية تتذكر والدها بكلام مؤثر

لفتت الفنانة الكويتية شمس الأنظار مؤخراً بتعليق نشرته على حسابها على موقع "تويتر" لمناسبة عيد الأب. واشارت من خلال تغريدة كتبتها إلى أنها لم تتعرف إلى والدها يوماً.

وعلقت: " يوم الأب العالمي، ما عمري شفته ولا حسيت بحنيته. الله يرحمه ويعوضني عن وجوده" وهو ما فاجأ متابعيها خصوصاً أنها تتحدث عن والدها للمرة الأولى.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الاهتمام أيضاً قبل ذلك بتعليقها على ما سمته فشل تجاربها الزوجية السابقة. وجاء هذا خلال ظهورها في مقطع مصور أشارت فيه إلى أن استمرار زواجها كان سيدفعها إلى العمل كمغنية أو طقاقة في الأعراس من أجل التغلب على ظروف الحياة.

وأضافت: "أنا هالمرحلة صرت أحب نفسي بشكل صح وسبب فشلي في علاقتي الأخيرة لأن دي الوحيدة اللي أقدر أقول إنها فشلت. قبل كدة مو كانت علاقات كانت دروس".

وتابعت: "فشل العلاقات هو اللي قواني ولولا كده كان زماني طقاقة في الأفراح وإلا كان زماني متجوزة واحد يصرف عليا كثير ملايينه ولا كنت درست ولا كنت اتعلمت".

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وأشارت إلى أنها كانت تتوقع نجاح علاقتها الأخيرة مضيفة: "فجأة صحيت الصبح لقيت باي باي ما ننفع لبعض بقول تألمت ساعات وبكيت ساعات لكن فهمت الرسالة. أنا حبيت نفسي الكبرى ولم أحب نفسي الصغرى حبيت السيارات والفن والفلوس وما اهتميت بشمس ذاتها".

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