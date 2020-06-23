أصالة تنشر صورة نادرة لوالدها

أحدثت الفنانة السورية أصالة ضجة كبيرة من خلال صورة نشرتها لوالدها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". ولفتت بهذا أنظار عدد كبير من المتابعين خصوصاً أولئك الذين يرون صورة الأب للمرة الأولى.

ووجهت إليه الفنانة من خلال التعليق عليها رسالة جاء فيها:"كلّ عام وأنت أغلى وأغلى ولا يزيدني الفراق إلّا شوقاً. كلّ عام وأنت صديقي الّذي يحيا بي. هو ضميري وهو أصل عاطفتي. رحم الله أبي وكلّ منّ رحل منّ آباءكم وحفظ الأحياء ذخراً لأبناءهم وأمناً وأمان.كلّ عام وكلّ آباء العالم بخير".

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين تمنوا للأب الرحمة وحققت الصورة أكثر من 43 ألف إعجاب. ويشار إلى أن الفنانة السورية فاجأت متابعيها قبل هذا بمقطع مصور سجل عبر تطبيق "شيدو" وظهرت فيه مع أحد متابعيها حيث قدما ديو غنائياً معاً.

ويذكر أنها احتفلت قبل هذا بتخطي عدد مشاهدات أغنيتها الجديدة "جيتني مكسور"عتبة الـ 2 مليون عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وذلك بعد مرور 48 ساعة على إصدارها.

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