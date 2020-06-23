لينا أحمد الفيشاوي تتحدى الانتقادات وتنشر صورة لجدها

انعكست طبيعة العلاقة السيئة بين الفنان أحمد الفيشاوي وابنته لينا، على احتفال الأخيرة بيوم الأب، حيث تجاهلت والدها تماماً، ونشرت صورة لجدها الراحل فاروق الفيشاوي على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص على "إنستغرام" أعربت بها عن افتقادها الشديد له.

وكتبت على الصورة باللغة الانكليزية قائلة: "عيد أب سعيد يا جدو بحبك كثير وبتمنى إني أحضنك وأقولك وحشتني جدا جدا".

وكانت الشابة قد واجهت انتقادات قاسية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة بسبب ظهورها في "فوتوسيشن" جريء، والتي نشرت صوراً منه عبر تطبيق "إنستغرام"، كما نشرها المصور الفوتوغرافي عبر صفحته الشخصية على ذات المنصة.

وظهرت لينا في الصور الأخيرة بإطلالة مثيرة ارتدت فيها فستاناً أسود قصيراً، ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تنشر فيها لينا صورًا جريئة لها، فقد سبق ونشرت صورة ظهرت فيها بدون ملابس بالجزء العلوي، وهذا في الوقت الذي تسيطر فيه قضايا النفقة على علاقتهما، حيث تعيش مع والدتها هند الحناوي في بريطانيا.

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