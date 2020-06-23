"مفيش راحة" و"أعصابى متوترة" أحدث أغانى مصطفى قمر بتوقيع سامر أبوطالب

يتعاون الملحن سامر أبوطالب مع المطرب مصطفي قمر في أغنيتين الأولى بعنوان "مفيش راحة" والثانية بعنوان "أعصابى متوترة"، من كلمات عمرو المصري، وقال الملحن سامر أبو طالب إنه سعيد للغاية بسبب مشاركته لأول مرة مع مصطفى قمر لأنه مطرب يتمتع بصوت جذاب وجميل وبه إحساس رائع.

من ناحية أخرى انتهى النجم مصطفى قمر من تسجيل أغنية من عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

وكان مصطفى قمر قد طرح أواخر العام الماضى أحدث ألبوماته وضم 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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يذكر أن سامر أبو طالب يتعاون أيضا مع تامر عاشور فى أغنية بألبومه الجديد، من كلمات تامر حسين، توزيع عمر إسماعيل، مؤكدا أن الأغنية مختلفة تماما من حيث اللون الموسيقى واللحن.

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