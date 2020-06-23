- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بتوقيع Prada .. هكذا خطفت كورتني كاردشيان الأنظار على الـ "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تطبيق الـ tik tok يأخذ الكثير من تركيز نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان ، و التي فاجأت أمس محبيها و عشاقها بتقديمها مشهد تمثيلي عبر التطبيق مع واحدة من اهم و أشهر الوجوة الموجودة علي التيك توك و هي الراقصة " أديسون راي " البالغة من العمر ( 19 عاما ) .
نشرت كورتني كاردشيان البالغة من العمر ( 41 عاما ) علي صفحتها بـ " تيك توك " التي تضم أكثر من 1.7 مليون شخص مقطع الفيديو الذي خطف أنظار الكثير من عشاقها و محبيها، وكانت كاردشيان مرتديه ملابس للنوم فاخرة ، فاختارت أن تظهر مرتديه " روب" باحدي درجات اللون الرمادي ، وهو مزود بالريش الأسود ، و التصميم حمل توقيع دار أزياء " Prada " ووصل سعره الي 1160 جنية إسترليني ، في حين انها فضلت أن تضع القليل من الماكياج لتبرز مدي جاذبيتها .
يذكر أن كورتني كاردشيان تتابع 18 شخص فقط علي تطبيق الـ tik tok و ابرزهم السوبر موديل بيلا حديد و هايلي بالدوين ، إضافي الي شقيقتيها كيلي جينر و لكو كاردشيان ووالدتها كريس جينر .
كورتني (1)
كورتني (2)
كورتني (3)
كانت هذه تفاصيل خبر بتوقيع Prada .. هكذا خطفت كورتني كاردشيان الأنظار على الـ "تيك توك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.