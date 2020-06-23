شكرا لقرائتكم خبر عن بتوقيع Prada .. هكذا خطفت كورتني كاردشيان الأنظار على الـ "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تطبيق الـ tik tok يأخذ الكثير من تركيز نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان ، و التي فاجأت أمس محبيها و عشاقها بتقديمها مشهد تمثيلي عبر التطبيق مع واحدة من اهم و أشهر الوجوة الموجودة علي التيك توك و هي الراقصة " أديسون راي " البالغة من العمر ( 19 عاما ) .

نشرت كورتني كاردشيان البالغة من العمر ( 41 عاما ) علي صفحتها بـ " تيك توك " التي تضم أكثر من 1.7 مليون شخص مقطع الفيديو الذي خطف أنظار الكثير من عشاقها و محبيها، وكانت كاردشيان مرتديه ملابس للنوم فاخرة ، فاختارت أن تظهر مرتديه " روب" باحدي درجات اللون الرمادي ، وهو مزود بالريش الأسود ، و التصميم حمل توقيع دار أزياء " Prada " ووصل سعره الي 1160 جنية إسترليني ، في حين انها فضلت أن تضع القليل من الماكياج لتبرز مدي جاذبيتها .

يذكر أن كورتني كاردشيان تتابع 18 شخص فقط علي تطبيق الـ tik tok و ابرزهم السوبر موديل بيلا حديد و هايلي بالدوين ، إضافي الي شقيقتيها كيلي جينر و لكو كاردشيان ووالدتها كريس جينر .

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كورتني (1)



كورتني (2)