شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى:"الناس فرحانة بفتح القهاوي اكتر من فرحة وصولنا كأس العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ندى بسيونى، عن سعادتها لعودة الحياة تدريجيا إلى البلد بعد قرارات رئيس الوزراء اليوم، وفتح المقاهى والمطاعم بنسبة 25%.

وغردت ندى بسيونى، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" الناس فرحانة بفتح القهاوي اكتر من فرحة وصولنا كاس العالم ربنا يبعد عننا كل سوء أو مكروه ان شاء الله فرجه قريب".



ندى بسيونى

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على فتح كافة المنشآت ، معلنا أنه اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو إعادة فتح المطاعم والمقاهى مع السماح بتواجد 25% من طاقتها والنوادى الرياضية الخاصة ومراكز الشباب، مشددا على أن عدم ارتداء الكمامة يعرض المواطنين والمنشآت للعقوبة، مع استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة وحدائق .

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.